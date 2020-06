Déconfinement. Quelles perspectives pour les liaisons maritimes Corse-Italie cet été ?

-Les annonces du gouvernement vous ont-elles contenté ?

- Elles ont donné un peu de clarté dans une situation très compliquée depuis le début de la crise épidémique. Pour l'instant nos liaisons ne changent pas. Nous en avons toujours 4 sur la Corse et deux sur la Sardaigne sur les 13 habituelles. A présent nous attendons le 15 juin pour avoir plus d'informations sur l'ouverture des frontières dans l'union européenne.



-Concrètement qui peut venir en Corse et la quitter avec vos bateaux ?

- L'Italie ouvrira ses frontières le 3 juin prochain mais la France attendra le 15 juin pour prendre une décision en concertation avec les autres pays de l'union européenne. Les Corses pourront aller en Italie à partir du 3 juin mais les italiens, eux, ne pourront pas venir en Corse. Il y a un espèce de vide juridique.

Le fret quant à lui n'a jamais été interrompu.



-Est-il déjà possible de réserver pour cet été ?

-Oui les réservations sont ouvertes. Cependant, les clients ne sont pas au rendez-vous. Les réservations marchent très mal en ce moment. Il y a beaucoup de mesures contraignantes pour venir en vacances en Corse. A la base, le transport était déjà un handicap pour notre île. Aujourd'hui ça l'est plus que jamais.



-Justement, pensez-vous que le Green Pass voulu par l'exécutif peut-être un frein au tourisme ?

-Je pense que toutes les mesures contraignantes sont un frein pour le tourisme. Quand on part en vacances on a pas vraiment envie d'effectuer des tests, d'être contrôlé... le contexte sanitaire est déjà assez lourd, il faut plus de simplicité.



-Comment envisagez-vous la saison touristique ?

- Je suis très pessimiste sur le tourisme international. Notre chiffre baissera de 50% cet été. Dans tous les cas nous serons très réactifs, nous mettrons tout en place pour la sécurité de nos passagers, nous avons l'habitude. Aujourd'hui ce n'est pas l'offre qui manque mais la demande.