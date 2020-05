Déconfinement : Le musée de Bastia attendra le … 2 juin !

Fermé en mars pour cause de pandémie, pas de réouverture ce lundi 11 mai du musée de Bastia. Il faudra attendre encore un peu.

« La réouverture au public est prévue pour le 2 juin mais sans exposition temporaire » explique Sylvain Gregori, le directeur du musée.





La nouvelle exposition temporaire, «Banditi ! Brigandage et banditisme, Corse-Italie 1600-1940», qui devait nous conter par le menu l’histoire des bandits d’honneur est reportée à … 2021 !

Mais le musée renferme bien des richesses, souvent insoupçonnées, et sa réouverture le 2 juin sera l'occasion de redécouvrir la belle exposition permanente avec toutes les garanties sanitaires.





«Les visiteurs devront porter un masque » précise Sylvain Gregori. «Toute personne sans masque ne sera pas autorisée à pénétrer dans le bâtiment. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs. La distanciation physique et les gestes barrières devront être appliqués. Une jauge sera mise en place ainsi qu’un sens de circulation pour éviter le croisement des flux. L'auditorium et la salle de médiation ne seront pas accessibles. Enfin le personnel sera équipé de masques et doté de gel».