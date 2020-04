Deconfinement : Le conseil scientifique recommande le maintien de la fermeture des établissements scolaires

Même si défavorable à la réouverture des établissements scolaires, le Conseil scientifique "prend acte" de la décision du chef de l’Etat de faire reprendre progressivement le chemin de l’école à 12 millions d’élèves à compter du 11 mai. Dans une note complémentaire à l'avis scientifique du 20 avril, l'instance présidée par le professeur Jean-François Delfraissy liste des recommandations sanitaires à respecter "permettant un accueil et un apprentissage tout en respectant les mesures barrières et de distanciation ".Parmi ces mesures il y a bien évidemmentLes établissements devraient également faire en sorte que les élèves d'une classe "ne croisent pas les élèves d'une autre classe ou que les élèves d'un même niveau ne croisent pas ceux d'un autre niveau ".Le Conseil scientifique recommande aussiconsidérant en revanche cela "impossible" en maternelle et sera adaptable en fonction de l'âge en primaire.En cas de symptômes, l'enfant ne devrait pas se rendre à l'école et il faudra contacter au plus vite son médecin traitant.Le Conseil recommande égalementpour que les élèves respectent les règles de distanciation sociale.Les recommandations du Conseil scientifique pour le déconfinement ne concernent pas que les établissements scolaires, l'instance a donné au gouvernement d'autres indications pour préparer la France à une sortie progressive du confinement.Mardi 28 avril à 15 heures le Premier ministre Edouard Philippe présentera à l’Assemblée nationale les modalités de l’après-11 mai.