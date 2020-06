Déconfinement : Le Tour de Corse Historique aura bien lieu

GAP le Mercredi 10 Juin 2020 à 14:39

L'épidémie de Coronavirus a impacté le secteur sportif, et après la crise sanitaire, la crise économique qui suit a ou aura de la même manière des incidences sur les différentes organisations d'événements.

Longtemps le Tour de Corse Historique a réservé sa réponse quant à son déroulement. Finalement les organisateurs ont pu annoncer la bonne nouvelle. Les belles anciennes auront bien rendez-vous du 5 au 10 octobre prochain dans le cadre d'un Tour de Corse Historique qui fêtera son vingtième anniversaire.

D'ores et déjà un peu plus de 150 équipages ont confirmé leurs participations. Un point d'interrogation majeur demeure quant à la participation des concurrents étrangers soumise à l'ouverture des frontières.

Quant à l'implication des partenaires financiers, celle -ci ne devrait pas subir de modifications importantes pour les partenaires "historiques" même si cela semble un peu plus compliqué pour les nouveaux arrivants dans ce domaine.

