Déconfinement. Filippo De Carlo au préfet "Les règles que vous voulez appliquer en Corse sont absurdes "

Monsieur le préfet, vous multipliez les contrôles dans les bars et les restaurants de Corse pour une question de distanciation sociale, bien .



Les règles que vous voulez appliquer en Corse sont absurdes

et je met au défi , amicalement mais avec fermeté , vos homologues continentaux d'aller faire respecter la même distanciation sociale en région parisienne, ces même parisiens qui en plein confinement se sont amassés dans les marchés pour le début du ramadan , et le long des quais de la Seine pour la souche identitaire, ne respectant aucunement les règles d'hygiène et de distanciation.



La situation économique de la Corse est la plus faible et la plus fragile de France .



Nous vous demandons de faire votre travail avec moins de cynisme et plus d'humanité.

La Corse a déjà un genou à terre , si vous continuez dans votre politique répressive il est inévitable que l'on ira tout droit à l'affrontement social.



Il est incohérent que l'Etat laisse d'un côté des manifestations se dérouler et les grands magasins se remplir, et de l'autre côté punisse les petits commerçants.



Ce traitement inégalitaire ne sera pas digéré par l'ensemble des corses qui ont besoin d'une reprise économique.



Je vous prie de croire en l'assurance de mes sentiments distingués.



Cordialement