Déconfinement : Air Corsica modifie son programme des vols « bord à bord » pour la semaine prochaine

Desserte de Marseille



Lancement de vols supplémentaires :



- Calvi-Marseille le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai,

- Marseille-Calvi le mercredi 27 mai,

- Figari-Marseille le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai,

- Marseille-Figari le mercredi 27 mai.

Augmentation de la capacité disponible :



- Ajaccio-Marseille le mercredi 27 mai,

- Marseille-Ajaccio le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai,

- Bastia-Marseille le mercredi 27 mai,

o Marseille-Bastia le mardi 26 mai et le vendredi 29 mai.

Desserte de Nice

Doublement de la capacité disponible, tous les jours du lundi 25 mai au vendredi 29 mai sur Ajaccio/Nice/Ajaccio et Bastia/Nice/Bastia.



Ces dispositions sont destinées à répondre en priorité aux demandes de la clientèle insulaire voyageant pour des motifs médicaux, en raison de la reprise des rendez-vous dans les hôpitaux de Marseille et de Nice. Dans l’attente des prochaines annonces des autorités, les déplacements à caractère de loisir demeurent interdits jusqu’au 1er juin, en vertu de la règle dite « des 100 kilomètres ».

Au total, ce sont 1.100 sièges qui sont ainsi rajoutés pour les cinq jours concernés, tous les vols étant effectués sans escale.

Cet accroissement de l’offre peut entraîner des modifications d’horaires par rapport à ceux initialement établis. Les passagers ayant déjà effectué des réservations sur les vols dont les horaires sont modifiés seront informés de ces changements dans les meilleurs délais.