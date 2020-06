Déconfinement : A Calvi les écoles élémentaires rouvrent le mardi 16 juin

Comme suite à l’évolution positive de la situation sanitaire, et aux demandes

de plus en plus nombreuses des parents, liées à la nécessaire reprise de

l’activité économique, le maire de Calvi a décidé de procéder à la

réouverture des écoles élémentaires mardi 16 juin.

Ainsi, les écoles élémentaires Bariani et Loviconi accueilleront les élèves à

partir de 8h20, suivant un échelonnement de rentrée, pensé en fonction du

nombre de classes, en présence de la Police municipale qui assurera la

sécurité et veillera au bon déroulement des opérations.

Il va de soi, la vigilance restant de mise, que toutes les mesures nécessaires

seront prises en vue d’appliquer le protocole sanitaire de façon

optimale : notamment avec l'installation de nouveaux lavabos adaptés aux élèves, la fourniture de gel hydro-alcoolique, la mise à disposition de savon, marquage au sol, etc...



Par ailleurs, d’autres dispositions ont été mises en place par la municipalité :

deux ATSEM seront présentes dans chaque école afin de pouvoir aider les

enseignants.

"La Cantine ne fonctionnant pas, les parents, désireux de laisser leur(s) enfant

(s) pendant la pause méridienne, devront fournir à ce(s) dernier(s) un repas

froid, qui sera servi sous la surveillance du personnel communal.

Le transport scolaire quant à lui ne sera pas effectif." fait savoir la mairie.



Enfin, les maternelles ne sont pas concernées par cette réouverture, le

protocole sanitaire demeurant trop lourd à faire appliquer à de très jeunes

enfants ayant besoin de contact.