Déchets : la CAPA échange avec les habitants à Peri

Une fois ces pistes présentées au public, les questions fusent. Du premier rang d’abord : « Ne serait-il pas possible d’envisager pour les déchets verts, une fois de temps en temps, la possibilité d’un transport vers la déchetterie ? ». Un peu plus tard, un autre habitant s’interroge : « Ne serait-il pas intéressant de faire notre propre usine ici ? Il ne faut pas se demander ce que ça coûte, mais ce que ça pourrait nous rapporter. C’est la première autonomie, on doit la faire. En 2021, on se pose encore la problématique des déchets, c’est invraisemblable ! ». « Quels sont les bons exemples en matière d’économie circulaire ? », questionne un troisième. Le sujet n'en a pas fini de susciter les plus vives interrogations.



La prochaine réunion aura lieu à Appietto, le 19 novembre.