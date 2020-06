Débroussailler c'est maintenant, cet été il sera trop tard

Chaque année dans le sud de la France, 16.000 hectares de forêt partent en fumée. 1 fois sur 2, l’imprudence est responsable d’un incendie.Parmi les causes majeures de départ de feu on retrouve les mégots de cigarette, les barbecues et les feux de jardin.Ce film rappelle le danger lié au jet de mégot de cigarette sur la route ou en forêt. Un simple geste qui générer une catastrophe et peut avoir de graves conséquences humaines, environnementales et matérielles.Pour tout savoir sur la Prévention des Incendies de forêt, rendez-vous sur le site Internet dédié : www.prevention-incendie-foret.com