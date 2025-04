De la pénitence à la fête : en Corse, la Semaine sainte passe aussi par les assiettes

Le samedi venu, la viande reste proscrite. Mais le dimanche de Pâques, c’est le grand retour des œufs dans les assiettes et surtout, de l’agneau nustrale ! En sauce ou au four, il régale la famille réunie pour célébrer la Résurrection du Christ. « La tradition de l’agneau pascal est respectée à Corte et je me fournis auprès des éleveurs du Cortenais, car les bergers sont nombreux dans la région à élever des agneaux. Même si nous avons un peu de demande sur le cabri, c’est l’agneau qui est privilégié. La clientèle achète généralement un agneau ou un demi, en fonction du nombre de personnes à table. Néanmoins, la tradition s’enorgueillit d’une variante : après le gigot piqué d’ail, avec ou sans os, on peut aussi opter pour une souris d’agneau confite ou pour « l’avant » préparé à la stretta. Face à la concurrence néo-zélandaise, qui propose de l’agneau trois fois moins cher, les Cortenais restent fidèles à leur agneau nustrale. En dehors de cette période, précisons toutefois que c’est l’agneau de viande qui est préféré à l’agneau de lait corse », explique Éric Faucon, responsable de la boucherie Moracchini.



À Corte, la majorité opte pour un agneau préparé en sauce à la « stretta », autrement dit en daube, que l’on appelle ici « stufatu ». On utilise la moitié d’un agneau que l’on nettoie avec de l’eau-de-vie pour éliminer les poils, avant de le faire roussir dans de l’huile neutre. Ce roussissage, d’environ 15 minutes, est essentiel pour obtenir une sauce liée, épaisse et savoureuse – jusqu’à « liccà u bavellu ». On ajoute ensuite six ou sept gousses d’ail écrasées, on mélange bien, puis on verse la moitié d’une bonne bouteille de vin rouge avec trois cuillères à soupe de concentré de tomates. Après évaporation du vin, on couvre d’eau à hauteur et on ajoute deux feuilles de laurier et un brin de nepita. On ajuste enfin le sel et le poivre, et on laisse mijoter une heure trente. Le plat se déguste avec des lasagnes au brocciu et à la menthe fraîche, ou des tagliatelles maison parsemées de parmesan ou de casgiu vechju.



Le lundi de Pâques, place à la merendella, où l’on partage migliacci, campanili et autres douceurs en plein air. Bona robba è Bone Pasque !



Gilda Emmanuelli et Mario Grazi