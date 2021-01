« De la ferme à la table » : Une stratégie européenne pour soutenir les producteurs et lutter contre la malnutrition

C’est un changement radical de la production et de la consommation alimentaires que propose l’avis « De la ferme à la table – La dimension locale et régionale », adopté par le Comité européen des régions (CdR) en décembre dernier. Présentée en pleine pandémie, le 20 mai 2020 par la Commission européenne, cette initiative phare du Plan de relance européen vise à mettre en place un système alimentaire durable, garantissant la sécurité alimentaire, la protection de la santé humaine et de l’environnement. « En raison de la COVID-19, il est d’autant plus urgent de passer à un système alimentaire plus durable et résilient », déclare le rapporteur de l’avis, l’Italien Guido Milana, membre du PSE et ancien député au Parlement européen. « La stratégie “De la ferme à la table” peut contribuer à ramener au cœur du débat politique la question de l’accès à l’alimentation – une question certes banale, mais cardinale. La pandémie a effectivement creusé les inégalités, et nous devons donc rendre les systèmes alimentaires plus équitables et plus durables », prévient-il. L’idée est d’intervenir à chaque maillon de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation.



Des systèmes plus verts

Le premier maillon est de remplacer les systèmes productifs actuels par des systèmes plus verts qui respectent la biodiversité et les principes de l’écologie. Les objectifs sont ambitieux : réduire l’utilisation des pesticides, des engrais chimiques et des antimicrobiens, et développer l’agriculture biologique en lui affectant au moins 25 % des terres agricoles. Le CdR demande que les objectifs quantifiés soient soumis à une analyse d’impact approfondie, et que les progrès réalisés fassent l’objet d’un suivi. « Nous avons besoin d’une alliance forte entre les producteurs et les consommateurs », explique Guido Milana. « Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, en particulier si nous n’aidons pas suffisamment les producteurs à transformer les pratiques de production actuelles en pratiques plus durables, conformes aux nouvelles méthodes agro-écologiques. Avant tout, il faut continuer à financer le développement rural pour garantir une transition durable. Dans le même temps, nous devons mettre l’accent sur la recherche et le développement. Nous avons besoin, non seulement de sanctions et de contraintes, mais aussi de politiques coordonnées visant à promouvoir des modes de production durables d’un point de vue environnemental – et social –, et qui soient également correctement rémunérés ».



Une cohérence à trouver

Pour cela, il est essentiel que la politique agricole commune (PAC) et la politique de la pêche (PCP) après 2020 soient pleinement alignées sur ces objectifs. « La PAC vise à assurer la protection économique des producteurs et à faciliter un accès sûr aux terres agricoles, en particulier pour les petits et moyens producteurs, plus vulnérables. Elle est également censée prévoir des mécanismes d’incitation adéquats pour encourager les agriculteurs à se tourner vers des pratiques plus écologiques », ajoute l’élu du CdR. Mais, il déplore une « absence d’ambition » dans la révision de la PAC qui risque de mettre en péril l’ensemble de l’édifice. « Nous allons regretter ce manque de cohérence », affirme-t-il. Il estime, également, urgent de modifier le régime des prélèvements de la pêche et de « commencer à considérer la mer comme une vaste zone à cultiver, plutôt que comme une mine dont on extrait simplement les ressources halieutiques ».