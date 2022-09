De beaux projets à venir pour l’association Parolla di a Ghjuventù

Les discussions entre l’

Lors d'un point presse organisé ce samedi 17 septembre à Bastia, Samir Becherigui, président de l’association, Matthieu Ricci, vice-présidente et la trésorière, Julia Ercoli reviennent sur la première année de vie de l'association.Né en 2017 sous la forme d'un comité citoyen, Parolla di a Ghjuventù devient en 2021 une association qui a toujours dans son ADN l'objectif de faire émerger la voix de la jeunesse corse au-delà des divergences politiques, culturelles ou sociétales. "Tout au long de l'année nous sommes allés à la rencontre de la jeunesse à Corti, Aiacciu et Bastia pour prendre connaissance de leurs inquiétudes et principaux sujets qui en sont sortis sont le marché du travail, le logement, la protection de l’environnement, la mafia et les violences faites aux femmes. Mais aussi des problématiques dont on parle peu ou pas assez comme les addictions ou la prévention contre les IST." détaillent les trois membres fondateurs de l'association qui a fait de la lutte contre les addictions son principal combat. "La première chose qui a été réalisée lorsque nous avons touché à la thématique, a été d’inviter des experts, ainsi que la conseillère exécutive en charge de la jeunesse, Lauda Guidicelli, lors d’une rencontre. Ce débat a permis de faire prendre conscience au conseil exécutif qu’il existe un réel problème lié aux addictions en Corse. Ainsi une motion a été déposée à l’Assemblée de Corse par un conseiller de la majorité territoriale. Dans cette motion, il a été demandé qu’une enquête soit réalisée sur le sujet. Cela a conduit à un rapport de la commission qui a été adopté à l’unanimité par l’assemblé de Corse."détaillent les trois jeunes.L'équation pour mieux comprendre la démarche de cette association réside en une seule phrase évidente : favoriser la démocratie participative.