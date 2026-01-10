De Porto à Yoff : le skipper Jérôme Cruchet mène une mission humanitaire au Sénégal

Une aide concrète pour le village de Yoff





Pour cette cinquième mission, Jérôme Cruchet est parti avec des bénévoles et plusieurs valises remplies de dons. Son objectif : répondre aux besoins immédiats des habitants, notamment des pêcheurs, qui travaillent dans des conditions difficiles. « On leur apporte des lunettes de soleil qu’on récupère avec des particuliers ou des enseignes. Par exemple, j’ai récupéré hier 1 300 paires de lunettes. Leur donner des lunettes, ça permet de moins abîmer leur rétine, parce qu’ils ont énormément de problèmes de réverbération. Ils partent sans protection, et ils reviennent malheureusement avec les yeux cramés, surtout qu’ils n’ont pas d’opticien et pas d’ophtalmologue là-bas. » Vêtements de football, ballons, fournitures scolaires, téléphones, tablettes, ordinateurs portables sont aussi amenés dans le village. « Je viens de mettre Internet au mois de février avec quatre ordinateurs dans l’école, et je récupère aussi des affaires scolaires de la grande section au CM2. »





Son action concerne aussi la sécurité en mer. « J’amène des vêtements de plongée, et j'essaie d'apporter mon expérience aux plongeurs. Ils étaient 163 en février, ils ne sont malheureusement plus que 161, deux d’entre eux ne sont pas remontés parce qu’ils n’ont aucune connaissance de la dangerosité du milieu, de la gestuelle, des paliers de décompression… J’essaie de faire des conférences, des briefings, des simulations d'accidents. J'ai la chance d'être suivi par la télévision sénégalaise, tout est filmé, et ça prend une bonne ampleur. Je leur apporte de l’aide, même si ça ne représente qu’une goutte d’eau dans la mer. » Aujourd’hui, l’association fonctionne sans aucune subvention, uniquement avec ses économies et les dons qu'elle reçoit.



En janvier et en février, Jérôme Cruchet repartira pour deux nouvelles missions avec l’aide de plusieurs bénévoles. « J'y retourne en janvier avec quatre personnes, dont une que j’ai rencontrée lors de mes balades dans les calanque de Piana. » L’association est toujours à la recherche d’aide de la part de particuliers. « Il y a plusieurs façons de me soutenir. La première, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux et de partager. La deuxième, c'est de m'envoyer des dons. J'ai une adresse postale, et j’ai déjà reçu 45 colis cet été. Et enfin, j’ai une cagnotte en ligne où les gens peuvent me donner de l’argent pour m’aider à amortir mes frais de transports et mes frais là-bas sur place. Ma mission, c’est de leur apporter un peu de bien-être, mais aussi d’apaiser les Français qui ne donnent plus parce qu’ils ne savent pas où ça va. Je n’ai pas envie de changer les choses, mais je veux simplement leur dire que s’ils me donnent ne serait-ce qu’une paire de lunettes, ça m’aide beaucoup. »



