De Porticcio à Porto-Vecchio, Per a Pace organise une caravane cilturelle sur la paix et les cultures méditerranéennes

Depuis 2023, l’association Per a Pace mène une initiative itinérante dans les centres de vacances de la CCAS en Corse, autour du thème « Méditerranée, mer de paix ». Après avoir abordé les drames migratoires en Méditerranée, puis l’engagement des femmes en 2024, cette nouvelle édition 2025 met en lumière la culture palestinienne, son histoire, et les effets de la colonisation dans une perspective à la fois sociale, culturelle et politique. La caravane passera successivement par Porticcio (lundi 28 juillet), Borgo (mardi 29 juillet) et Porto-Vecchio (mercredi 30 juillet). Ces événements sont organisés en partenariat avec l’Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes françaises (AJPF), le Collectif corse pour une paix juste et durable au Proche-Orient, et l’Union territoriale corse de la CCAS.



Une première étape à Marinca

La journée d’ouverture se tiendra lundi 28 juillet au centre CCAS de Marinca-Porticcio. À partir de 17h30, plusieurs expositions seront proposées au public, avec notamment un ensemble photographique de l’AJPF sur la Palestine contemporaine, entre portraits de femmes, scènes de marché et traditions culinaires. D’autres séries mettent en avant l’action de Per a Pace en Méditerranée, les visages de Gaza, ou encore un travail photographique sur le patrimoine humain méditerranéen.



À 18 heures, des saynètes sur la non-violence seront présentées par des adolescents du centre, suivies d’un débat animé par Per a Pace. Parmi les intervenants annoncés : Charlotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory et présidente de l’AJPF, Jacques Casamarta (Per a Pace), la pédiatre ajaccienne d’origine libanaise Sylvie Sandid, ainsi qu’un éventuel témoignage en visio depuis Gaza de Ziad Mehdouk, sous réserve des conditions locales. Un repas palestinien, préparé par deux cuisinières en collaboration avec l’équipe de Marinca, clôturera la soirée. Pour les organisateurs, la cuisine constitue un puissant vecteur de transmission : « Aider à comprendre les principes de la colonisation que subit le peuple palestinien passe aussi par la relation à la culture, notamment celle transmise par les femmes à travers la cuisine », écrivent-ils. Le repas sera suivi à 21h30 de la projection du documentaire Palestiniennes de Mariette Auvrey, qui dresse le portrait de jeunes femmes engagées dans la résistance culturelle au quotidien.



​À Porto-Vecchio, clôture autour de la jeunesse et de la solidarité

La caravane s’achèvera mercredi 30 juillet à Porto-Vecchio, dans un centre de vacances de la CCAS. L’organisation reprend les mêmes fondements : expositions, rencontres et partages autour de la culture palestinienne et de la Méditerranée. Au cœur de cette dernière étape : la jeunesse, les femmes et les solidarités concrètes. Per a Pace y présentera les projets qu’elle mène depuis 20 ans sur les rives méditerranéennes, notamment en Tunisie, au Liban et en Grèce. La journée sera également l’occasion d’annoncer une nouvelle action solidaire, portée par l’association en lien avec des camps de réfugiés palestiniens et une structure médicale libanaise.

Un stand de livres accompagnera l’ensemble des étapes de la caravane, avec des ouvrages sur la cuisine palestinienne, la broderie, la littérature, l’histoire des camps, la poésie, ou encore les luttes paysannes. Des associations comme SOS Méditerranée ou Utopie Droits Paysans seront également présentes.





Pour les organisateurs, cette caravane est une réponse culturelle à la brutalité du monde. Dans le communiqué, Per a Pace rappelle : « Il est essentiel de s’engager à développer des coopérations pour rapprocher et valoriser les cultures et les histoires humaines, par l’échange, le respect des droits, la justice et la paix, car il ne peut y avoir de paix sans justice ».



L’ensemble de la programmation est gratuite et ouverte à tous.