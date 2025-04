De La Boudeuse à Altiani : Bruno Tomasi, un parcours entre exploration et agriculture durable

« J’avais envie de revenir, de travailler la terre pour être plus en accord avec moi-même et avec les valeurs que je défendais, et que je transmets aussi à mes enfants et aux gens autour de moi », explique-t-il. C’est ainsi que naissent Les Terrasses de Lutriani, sur un terrain familial longtemps abandonné, recouvert par le maquis. Il faut tout remettre en culture. Aujourd’hui, le couple exploite 4 hectares en arboriculture et près de 2 hectares en maraîchage. « Le reste, c’est du maquis, de la forêt, car la nature a aussi et surtout besoin de forêt pour respirer et se développer. Nous avons remis en culture certaines parcelles qui avaient été abandonnées durant près d’un siècle, après avoir produit de la vigne et des céréales ».



Sur plus de 1 000 m² de serres, la ferme produit toute l’année plus de 80 variétés de fruits, légumes et plantes aromatiques. Le couple privilégie la vente directe aux particuliers, selon le principe du « de la fourche à la fourchette ». « L’idée est d’éviter le circuit de la grande distribution pour garantir aux consommateurs la fraîcheur et la qualité des produits. Nous ne stockons rien : les légumes sont récoltés au moment de la commande, passée en ligne sur notre site », précise Bruno Tomasi. La transformation occupe aussi une part de leur activité, avec des produits comme les confitures de figues, fraises ou melons, ou encore du vinaigre de figue.