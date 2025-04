De Galeria à L'Île-Rousse, les gendarmes courent pour les enfants

De Galeria à L'Île-Rousse, 71 kilomètres de solidarité. Mardi 1er avril, pour la troisième année consécutive, les gendarmes de la compagnie de Calvi ont organisé une course en relais au profit de l’association Les Képis Pescalunes, qui vient en aide aux enfants malades et aux orphelins de la gendarmerie.



Pas de chronomètre ni de classement, mais une volonté commune : courir pour une bonne cause. D’un bout à l’autre du parcours – 71 kilomètres, découpés en 14 tronçons de 4,5 à 6,5 km – les militaires ont enchaîné les relais entre Galeria et L'Île-Rousse. Une épreuve physique mais surtout humaine, placée sous le signe de la cohésion, de la solidarité et de l’engagement. Parmi les participants, le général de corps d’armée Bruno Prouvost, commandant la région de gendarmerie de Corse, a tenu à participer, en courant lui-même aux côtés des militaires mobilisés.



La journée s’est conclue par la remise officielle d’un chèque à l’association Les Képis Pescalunes, bénéficiaire des fonds récoltés grâce à cette mobilisation.