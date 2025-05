De Bastia à Rome, 1 200 Corses en marche pour le Jubilé des confréries

Un moment d’unité pour l’Église insulaire

Présent au départ à Bastia, le Père Charles Eko Nkoa, responsable du doyenné de Piana-Vico-Sari, souligne la dimension collective de cette démarche : « Ce pèlerinage est à la fois un cheminement spirituel dans le cadre du jubilé, et un moment fort de communion avec l’Église universelle. Il rappelle que dans l’Église, on n’est jamais seuls. Nous marchons ensemble, en famille, unis dans la foi. »



Sur le quai, des dizaines de fidèles témoignent d’une même attente : vivre pleinement ces jours de recueillement et de partage. Marie-Joséphine, 26 ans, ingénieure venue avec sa famille, explique sa motivation : « C’est une démarche en famille et avec la communauté diocésaine. Je pense que cela va raviver notre foi. » Paule, fidèle originaire d’Ajaccio, y voit « une étape essentielle dans son cheminement spirituel ».