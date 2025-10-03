Davia Benedetti présente I sogni di Sonia, un seul en scène intégralement joué en langue corse

Adapter un seul en scène intégralement en langue corse : c’est le défi que s’est lancée il y a quelques mois Davia Benedetti, qui présente I Sogni di Sonia les 3 et 4 octobre prochains au théâtre Sant'Anghjulu de Bastia. Une pièce directement inspirée du spectacle Les Inconstances d’Alexandre Oppecini, joué à travers la Corse dès la fin de l’année dernière avec Marie-Pierre Nouveau dans le rôle principal. « J’ai toujours adoré ce que fait Alexandre en tant que metteur en scène. J'avais toujours rêvé de travailler avec lui sans jamais vraiment oser le lui dire », raconte Davia Benedetti. « Nous avons collaborée une première fois, ensemble, sur Davia la Sultane, et quand je suis allée voir Les Inconstances, j’ai trouvé la performance de Marie-Pierre époustouflante. Faire ça pendant une heure, c’est bluffant ! Je l’ai vu plusieurs fois, et un jour, Alexandre m’a proposé de le reprendre en langue corse. J’ai trouvé le challenge à la fois flatteur et intéressant, et ça s’est fait comme ça. »





Pour elle, « l’idée d’adapter ce texte en langue corse m’est parue évidente ». « Une femme qui râle toute seule dans sa salle de bain... je trouve ça très corse. C’est cette manière à nous de nous chauffer toutes seules et de rouspéter contre la vie. Les femmes de ma famille sont ainsi, et je sais qu’elles ne sont pas les seules. Mais je trouve aussi qu’il est intéressant d’inscrire une telle fiction dans la langue corse. La vie de cette femme n’est pas un cas particulier. Elles sont nombreuses à travailler avec des salaires ne permettant pas de vivre seule, surtout avec des enfants à charge. Une femme de classe moyenne qui doit gérer une famille, parfois aussi une belle famille, une maison... La vie de Sonia s’inscrit dans une réalité du territoire corse qui reste très absent des fictions régionales. »





Adapté avec Philippe Guerrini et Roselyne de Nobili, I sogni di Sonia garde le même décor que dans Les Inconstances, une salle de bain, « le seul espace où elle est en sécurité et où elle peut s'accorder un temps pour elle, pour râler, rêver, s'inventer une vie et se préparer », et la même trame, celle d’une femme d’une quarantaine d’années dont la vie ordinaire la pousse à inventer des existences parallèles et des aventures impossibles. Mais passer du français au corse a non seulement nécessité un devoir de traduction, mais aussi d’adaptation. « C’est là qu'est la subtilité de la langue, le fait de transposer la vie de ce personnage dans le territoire, les topographies, les références… L'incarnation en langue corse est très différente qu'en français parce que c'est un autre rapport au monde, et ça passe par deux comédiennes différentes. Forcément, même si la trame reste la même, ce sont deux spectacles distincts. »



Davia Benedetti se produira les 3 et 4 octobre prochains sur la scène du théâtre Sant'Anghjulu à Bastia, avant de se déplacer à Corte le 7 octobre, à Talasani le 11 octobre et à L'Île-Rousse le 25 octobre. D’autres dates devraient également être annoncées pour l’année 2026. « Le but, c’est de tourner », explique Davia Benedetti. D’autres adaptations en langue corse suivront-elles I sogni di Sonia ? « Je ne sais pas encore. Au départ, je suis danseuse, et j’ai déjà des projets de danse, mais pas encore de seul en scène. Celui-là, c’est déjà quelque chose. »

