Alexandre Oppecini porte sur scène l'histoire de Davia, la sultane corse qui a régné sur le Maroc

L'histoire fascinante de Marthe Franceschini, devenue la légendaire Davia la Sultane, prend vie dans le spectacle théâtral créé par Alexandre Oppecini. Marthe, une jeune fille corse séparée de ses parents, se retrouve enfermée dans le Harem Impérial du Sultan Mohamed III, où elle doit apprendre les subtilités de la cour sous la direction autoritaire d'Aïcha. Dans cet univers de luxe et d'intrigues, elle doit maîtriser l'art de la danse orientale pour séduire le Sultan et survivre, tout en luttant contre les menaces sournoises d'Iblis, le mauvais génie.



Créé lors d'une résidence de création à l'Espace Diamant en 2020, le spectacle a déjà conquis un public restreint malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19. En ce printemps, la tournée corse reprend avec plusieurs représentations prévues à destination du grand public et des écoles. Pour Alexandre Oppecini, "Davia la Sultane" représente un élément important du patrimoine immatériel de la Corse, souvent méconnu."L'histoire de Davia, jeune paysanne devenue princesse orientale, est inspirée de faits réels, documentés en partie par le carnet de voyage de William Lamperier, un chirurgien écossais ayant eu accès au harem du Sultan Mohamed III à la fin du 18ème siècle. Marthe Franceschini, née le 25 avril 1755 à Tunis de parents sarde et corse, a su conquérir le cœur du Sultan par sa beauté et son esprit remarquables. Épousant Mohamed III en 1786, elle devient la reine Alla Dawiya, alias Davia, sultane du Maroc. Cependant, derrière le conte de fées son parcours a été parsemé de drames, de déracinement et de conversion forcée à l'Islam. "Mais Marthe a su surmonter les épreuves pour devenir la reine qu'elle était destinée à être." explique Alexandre Oppecini qui pour sa dernière pièce a choisi un talentueux ensemble artistique, comprenant Davia Benedetti, Btisam Zitoun, Diana Saliceti, Hakim Hamadouche, et Hamid Gribi. La musique est signée par Hakim Hamadouche, avec des chansons interprétées par Hakim Hamadouche et Diana Saliceti. Les magnifiques costumes sont l'œuvre de Claire Risterucci, tandis que les lumières sont orchestrées par Lucie Joliot. La régie est assurée par Cédric Gueniot, et la production et la diffusion sont supervisées par Grace Casta.