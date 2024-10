Les Inconstances : Un seul en scène signé Alexandre Oppecini et interprété par Marie-Pierre Nouveau

L’automne théâtral corse est marqué par la rencontre artistique entre Alexandre Oppecini, à la mise en scène, et Marie-Pierre Nouveau, seule en scène dans Les Inconstances. Ce duo promet une expérience théâtrale intense et drôle, où l’imaginaire prend le pas sur le quotidien. Sur les planches, Marie-Pierre Nouveau incarne Constance, une femme de 40 ans dont la vie ordinaire la pousse à inventer des existences parallèles et des aventures impossibles. « On passe une heure dans la salle de bain-prison de Constance, qui possède le trou d’Alice aux Pays des merveilles », explique Alexandre Oppecini.



L’idée de ce spectacle est née en 2021, après que le metteur en scène a assisté à une représentation de Apoplexie, autre performance de Marie-Pierre Nouveau. « J’avais trouvé cela excellent et ça m’avait donné envie d’aller plus loin dans un seul en scène avec plus d’imaginaire, sortir des classiques où l’artiste fait dans l’intime », confie Oppecini. Il a alors conçu un spectacle où Constance, enfermée dans sa salle de bain, se réinvente en héroïne de ses propres récits.



Dans un décor intime mais ouvert à toutes les folies, Marie-Pierre Nouveau explore les frustrations et les rêves inassouvis de son personnage. « Constance s’évade, se lâche dans des personnages fous, tout comme je me lâche sur scène », partage la comédienne. Entre humour et poésie, elle navigue entre les différentes facettes de la vie de Constance, de la femme ordinaire à la super-héroïne, en passant par une lune de miel dans l’espace.



Le spectacle, créé en résidence à Bastia en novembre 2023, s’est concrétisé rapidement, comme le précise Alexandre Oppecini : « Nous avons créé le spectacle en seulement trois semaines ». La scénographie d’Alice Delorenzi et la musique de Pasqua Pancrazi viennent enrichir cette performance où danse, chant, mime et clown se mêlent harmonieusement au texte. « En fait, Constance s’autorise tout. C’est l’exploration émouvante des aspirations et des défis d'une femme en quête d'extraordinaire, et le spectateur entre dans sa tête », ajoute le metteur en scène.

Le synopsis plonge le public dans la vie de Constance, 42 ans, avec « un physique agréable, un mari dans la moyenne, une enfant débrouillarde, une belle-mère drôle et méchante, une voix de reine de karaoké ». Mais surtout, ce sont les "Inconstances", ces personnages qu’elle n’a jamais été, qu’elle rêve d’être, qui envahissent son esprit. Le monologue de Constance devient ainsi un tourbillon de pensées où se révèlent les frustrations et les rêves inassouvis de la femme qu’elle pourrait être.



Les représentations de Les Inconstances débuteront au théâtre Sant’Anghjuli de Bastia les 10, 11 et 12 octobre, avant de se poursuivre à Ajaccio, Corte, et L'Île Rousse, avec des dates supplémentaires prévues en 2025. Une production signée La compagnie Spirale, soutenue par la collectivité de Corse et de nombreuses institutions locales.



Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de théâtre, à ne pas manquer.