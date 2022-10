Corte : une résidence et un spectacle autour du slam et de la danse hip-hop

Le projet «Identité(s) en Mouvement» est porté par Davia Benedetti pour l'Université de Corse et Hélène Taddei Lawson pour la compagnie Art Mouv se poursuit. La semaine dernière les étudiants de la filière arts du spectacle ont travaillé en résidence artistique avec des danseurs de la compagnie pour prendre part, de façon inédite, au spectacle « En attendant James B » mêlant danse hip-hop et slam. Six célèbres danseurs - Dominique Lesdema, Dominique Lisette, Alex Benth, Jean-Claude Guilbert, Juha Marsalo et Hélène Taddei Lawson - un slameur - James Deleck - ont ainsi investi l’Université de Corse à partir du lundi 17 octobre pour partager avec les étudiants leur passion pour leur Arts. Le spectacle s’est joué à guichet fermé et a reçu un franc succès pour sa qualité et son entretint !



De nombreux autres projets

La Licence Arts du Spectacle de la Faculté des lettres permet une formation à la scène pluridisciplinaire en danse, théâtre et musique avec une initiation à la conception vidéo, son, lumières et costumes de scène. Elle forme de façon pratique et théorique à toute la chaîne de production et de diffusion du spectacle vivant. De nombreux projets artistiques viendront rythmer le cursus d’étudiants prometteurs de cette promotion 2022/2023 qui n’ont pas fini de s’émanciper, se former et se forger leur identité artistique.