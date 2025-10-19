CorseNetInfos
Dans le ciel corse, un évènement astronomique exceptionnel


le Dimanche 19 Octobre 2025 à 08:29

Ce n’est pas tous les jours que le ciel offre un tel spectacle. En ce début d’automne, deux comètes venues des confins du système solaire sont actuellement visibles depuis la Corse. L’une, déjà perceptible à l’œil nu, et l’autre, plus discrète, devraient atteindre leur point de proximité avec la Terre autour du 20 octobre. Un ballet qu'Horizon Astronomie propose d'observer lors de plusieurs soirées dédiées sur le Grand Site de la Parata à Ajaccio.



Une image de la comète C/2025 A6 Lemmon capturée depuis le Grand site de la Parata, à Ajaccio, peu avant le lever du Soleil (Photo : Giacomoni Astrophotographie)
Deux comètes, venues des confins du système solaire, croisent actuellement le ciel terrestre. Un phénomène rare, visible depuis la Corse ces prochains jours. « On a deux nuages, deux noyaux de roches et de glace qui viennent des confins du système solaire », explique Alexis Giacomoni, médiateur scientifique à Ajaccio et fondateur d’Horizon Astronomie, « Ce sont des objets qui reviennent assez régulièrement, parce qu’il existe une sorte de réservoir aux limites du système solaire d’où s’échappent de temps en temps de petits noyaux. Ils développent ensuite une orbite autour du Soleil ».
 
En ce début d’automne, c’est ainsi un ballet céleste exceptionnel qui se joue au-dessus de nos têtes selon le médiateur scientifique. « L’une des deux comètes est déjà visible à l’œil nu, et l’autre s’en approche progressivement. Elles arriveront toutes deux à proximité de la Terre en même temps, autour du 20 ou 21 octobre », indique Alexis Giacomoni.
 
La plus brillante des deux, C/2025 A6 Lemmon, se trouve actuellement sous la queue de la Grande Ourse, dans la petite constellation des Chiens de chasse, et se dirige vers celle du Bouvier. « Elle est depuis quelques jours très légèrement décelable à l’œil nu et devrait gagner en luminosité dans les prochains jours »,précise Alexis Giacomoni visible uniquement au petit matin, Lemmon commence désormais à apparaître dès le coucher du Soleil, vers 19h45, quand la nuit s’installe doucement. « Elle va monter petit à petit dans le ciel et restera visible un peu plus longtemps chaque soir », ajoute-t-il. 
 
La seconde, C/2025 R2 SWAN, plus discrète, évolue actuellement dans le cœur de la Voie Lactée. « Elle est elle aussi visible au coucher du Soleil, même si elle est moins brillante. Pour l’instant, il faut une petite paire de jumelles pour la repérer » détaille le médiateur scientifique. Pour aider les amateurs d’astronomie, sur sa page Facebook, Horizon Astronomie, il publie régulièrement des cartes de repérage pour aider les curieux à suivre la progression de ces deux comètes dans les nuits à venir.
 
D’autant qu’avec les jours qui déclinent plus tôt et un ciel qui s’assombrit chaque soir un peu plus, l’automne marque une période propice à l’observation des étoiles et des corps célestes. « C’est l’occasion de profiter de la pureté du ciel, surtout que les objets du ciel d’été restent encore visibles à cette période », note Alexis Giacomoni
 
Pour permettre aux passionnés comme aux simples curieux de vivre pleinement l’expérience, Horizon Astronomie organise d'ailleurs plusieurs soirées de médiation scientifique les 24, 25 et 30 octobre* sur le Grand site de la Parata à Ajaccio. Une invitation à lever les yeux, à observer le passage de ces visiteuses de glace et à (re)découvrir la magie du ciel corse.





