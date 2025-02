Dans Corte en deuil, plusieurs centaines de personnes ont rendu un dernier hommage à Chloé

À la fin, l’abbé Culioli a invité les fidèles à se tourner vers la Vierge Marie, celle qui avait accueilli Chloé à son baptême et lors des cérémonies consacrées. « Très Sainte Vierge Marie, devant vous Chloé est venue à maintes reprises. C’est trop tôt, mais c’est à vous de lui offrir votre couronne de paix et de lumière. Aujourd’hui, Cathy et Sébastien se tiennent à votre place, au pied de la croix. Notre Reine, Reine de la Corse depuis 1735, ce ne sont plus des cris, mais des hurlements de ce peuple opprimé. Aidez-nous à éradiquer le mal qui ronge la Corse et voir ses enfants les plus jeunes subir cette ignominie… »Avant que le Diu vi Salvi Regina et le In Paradisu ne retentissent, l’abbé Polge a demandé à l’assemblée de conserver en mémoire les plus beaux souvenirs de Chloé.

Gilda Emmanuelli et Mario Grazi