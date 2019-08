Dance, dance, dance à Patrimonio

La première des deux soirées de Balla boum, le « dernier bal de l’été » comme l’ont imaginé François Dagregorio et Anaïs Monnet, a tenu toute ses promesses. Une fois passé l’accueil légèrement refroidissant – gendarmes armés, système anti-voiture bélier et fouille zélée – on se réchauffe vite aux sons de l’étonnant Dj new-yorkais Jex Opolis. La foule amassée devant la scène se trémousse avec énergie. Un peu plus loin, du côté de l’espace « fooding », on peut déguster un excellent sandwich au veau grillé, aux petits légumes croquants ou un pita végétarien avec quelques frites accompagné d’une bonne bière pour accompagner l’ensemble – la Malacella conçut spécialement pour l’occasion ou une des spéciales Ribella de Pierre-François Maestracci. *Le temps pour les roadies de préparer le set du prochain groupe, le collectif Disko assure le son sur la scène off. Le bar ne désemplit pas jusqu’à l’arrivée du groupe Curses. Le public rejoint alors le théâtre de Verdure pour des danses endiablées au son électro-new wave des deux allemands. Leurs notes puissantes et leur énergie finissent par décider les plus indécis à rejoindre le devant de la scène.Pour ceux et celles qui auraient manqué cette première soirée, rien n’est perdu. Rendez-vous ce soir à partir de 19h à Patrimonio pour fêter la fin de l’été au son de Balla boum !Les artistes : programmation complète sur http://ballaboum.com/ Billets et réservation : https://www.billetweb.fr/balla-boum-festival-23-24-aout-patrimoniu-corsica * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération