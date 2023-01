DOSSIER. L’aéroport d’Ajaccio veut "être dans la locomotive du développement durable"

Au-delà, la plateforme prévoit de se passer progressivement de véhicules thermiques pour passer aux hybrides ou électriques et mène aussi depuis cet été une opération inédite autour des rampes d’accès aux avions. « Nous n’avions jusqu’à aujourd’hui que des aviramps avec une motorisation thermique. Au lieu de s’en débarrasser et d’en racheter des solaires, nous avons décidé de les transformer en aviramps solaires. Nous sommes les premiers au monde à avoir fait ce rétrofit », révèle Alexia Teisseire. Testée dans un premier temps sur un seul dispositif, l’opération s’est avérée concluante au point que l’aéroport aspire à la généraliser sur l’ensemble de ses aviramps dans les prochains mois. « Nous voulons vraiment aller au bout de la démarche en recyclant tout ce que l’on a déjà plutôt que de racheter du nouveau matériel », souligne-t-elle.



« Le fournisseur de ces échelles en plan incliné n’avait pour le moment pas fait cette opération ailleurs, donc nous sommes assez fiers de pouvoir l’afficher en termes de précurseurs », appuie pour sa part Laurent Poggi, le directeur de l’exploitation de l’aéroport d’Ajaccio en dévoilant encore : « Nous avons également d’autres projets plus techniques et structurels comme par exemple l’alimentation des aéronefs en 400Hz ». Et d’expliquer dans le détail :« Quand on prend l’avion on peut voir une petite machine qui lui est reliée au sol qui fait un bruit assourdissant et dégage de la fumée. C’est ce qu’on appelle un GPU, c’est un groupe électrogène mobile qui sert à maintenir de la tension dans l’aéronef quand celui-ci ne vole pas. Nous ne voulons plus de ces équipements qui, de toute façon, ne seront plus autorisés dans un horizon assez proche, et nous avons fait le choix d’alimenter nos aéronefs à partir de grosses prises électriques qui seront directement branchées au cockpit de l’avion. Ce seront comme des rallonges lovées au niveau du parking avion sous-sol. Et pour aller au bout de la logique, l’idée est de pouvoir coupler cela pour tout ou partie avec l’hydrogène qui est également un projet que nous souhaitons développer sur l’aéroport d’Ajaccio ».