DOSSIER. Comment rompre l’isolement des seniors en Corse ?

Afin de briser les affres de la solitude et de l’isolement, souvent difficiles à supporter pour les seniors, partout en Corse les centres communaux d’action sociale se mobilisent pour leur proposer un large panel de dispositifs. « C’est un travail de fond qui s’organise sur toute l’année », assure Barbara Serreri, directrice du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien. « Pour créer du lien social, nous proposons tout un tas d’activités, d’animations, de réunions d’information, et plus ponctuellement d’évènements festifs. Pour les actions d’animation, nous faisons une programmation trimestrielle , cela nous permet d’actualiser et de proposer des activités adaptées à la saison. Nous balayons très large : il y a des ateliers créatifs, des balades, de la gym, des conférences, des visites au musée, des thés dansants, des repas spectacles… », détaille-t-elle. En outre, en plus de ces ateliers programmés quasiment tous les jours, la porte du CIAS est également ouverte à tous les seniors, du lundi au vendredi de 8h à 17h. « Nous avons une salle qui leur est réservée en permanence, où ils peuvent venir pour discuter, jouer aux cartes, tricoter, pour prendre un café. Ils viennent et partent quand ils veulent », glisse Barbara Serreri.Même dynamique du côté de Bastia, où le Centre Communal d’Action Sociale a notamment créé a Casa di l’anziani en janvier 2019. « Nous avons voulu que ce soit un lieu de rencontres, pour permettre aux personnes âgées d’avoir un site qui leur est consacré. Tout le monde peut venir pour se retrouver, échanger, apprendre et maintenir le plus longtemps possible la meilleure condition physique et intellectuelle », indique Françoise Filippi, la vice-présidente du CCAS de Bastia. Tout au long de l’année, un large programme d’activités , dont certaines en partenariat avec la CdC, y sont ainsi mises en place à l’instar de la gym douce, de l’aquagym, d’ateliers d’arts plastiques ou de cuisine. Et là-aussi, le très attendu thé dansant, le dernier dimanche après-midi de chaque mois. « Certains ne viennent même pas pour danser mais pour passer un moment et rompre leur isolement », sourit Françoise Filippi.