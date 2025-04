Cyril Hanouna a participé P1000 du C5 Stadium de Bastia

L'objectif de Hanouna était de gagner des points pour maintenir sa place dans le top 100 français. Lors de leur premier match en 1/8 e de finale, Hanouna et Garcia affrontaient la paire Fabre/Steed Malbranque, l'ancien footballeur de l'Olympique Lyonnais, mais ils se sont inclinés 7/5 6/3 au terme d'un match qui de 1h18 .



Malgré cette défaite, la participation de Hanouna au tournoi a suscité l'intérêt, notamment en raison de son statut de personnalité médiatique et de son parcours en tant qu'ancien tennisman.

Lui sur X n'a pas manqué de remercier les organisateurs et le public du C5 Stadium pour leur accueil

"Je voulais remercier les Corses de leur accueil, c’était juste incroyable !!!

Je vous aime et je serai toujours là pour vous. Le club était fou et le public aussi. Et c’est grâce à vous si j’ai joué peut être mon meilleur tournoi en terme de niveau de jeu"



A noter que La paire Adrien Maigret - Benjamin Tison a remporté ce premier P1000 du C5 Stadium de Bastia en s'imposant en finale (6-4, 6-4) contre Jérémy Garcia - Yanis Muesse