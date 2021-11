Cuttoli : EDF-Engie Corse a décerné les médailles du travail à une centaine de ses agents

C’est à l’auberge A Casetta, à Cuttoli que se sont réunis une centaine d’agents du Centre EDF ENGIE Corse dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur, pour partager ce moment très important de la vie de l'entreprise.

A l’initiative du service des Ressources Humaines, cette année encore, de longs et beaux parcours professionnels ont été mis en lumière avec des médailles venant récompenser 20, 25, 30, 35 et même 39 années de carrière, signe fort de l’implication des agents et de leur attachement à l’entreprise.





Service Public, Engagement au service du territoire, Partage…autant de notions chères aux femmes et aux hommes de l’entreprise honorés ce jour-là ; des notions que ces derniers ont a cœur de transmettre aux générations futures.

Une cérémonie pleine d’émotion et un beau moment de convivialité partagés en présence de la direction, du service RH et de l’ensemble des chefs de service.