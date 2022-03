Cultura - "Tarra di Mondu" u primu discu di L'Alba in Scena

Un premier opus de 13 titres dont le moins que l'on puisse affirmer c'est qu'il conjugue les talents tant au niveau des textes avec, entre autres, Natali Valli, Cécé Lanfranchi, Henri Olmeto, Jean-Frédéric Terrazzoni, Don-Mathieu Santini, Bruno Susini et Jean- Louis Colonna Cesari, mais aussi du son avec une belle modernité et des inspirations venues parfois d'horizons bien éloignés de la musique corse.





Tout cela donne, à l'arrivée, une belle réalisation d' ensemble avec cette mixité réussie mêlant la modernité dans le son et des textes en prise directe avec le quotidien de cette terre et de ses préoccupations. A cela il convient d’ajouter la puissance et la qualité des voix





Marc Pittorru et sa soeur Catherine, dont la voix participe grandement à la réussite de ce premier CD, Jean Dominique Leonelli, Fred Bichet, Natali Valli, Marc- Antoine Bartoli, Jonathan Chiari, Nicolas Filly, dont la batterie donne une envergure particulière à ce CD, Jean-Baptiste Bassi et Cédric Rossignol ont placé la barre très haut. Au bout du compte une réelle homogénéité en termes de qualité.





Il nous reste, désormais, à les découvrir sur scène. Quant aux impatients ils pourront se rendre au cabaret La Taverne du Roi, situé en haute ville à Portivechju, pour écouter, en live, une bonne partie de ces chansons.

Ce CD est déjà en vente dans les rayons des grandes surfaces Leclerc et Géant, ainsi quà la FNAC et sur les plateformes numériques.