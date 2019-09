Cullettivu A maffia No’, à Vità Iè : déjà plus de 1 500 adhésions

Charles Monti le Lundi 30 Septembre 2019 à 10:35

"Le Cullettivu A maffia No’, à Vità Iè, quelques jours après sa création est déjà riche de plus de 1 500 membres. Des témoignages de solidarité et d’espoir affluent de toute l’île, montrant ainsi que la parole se libère et que l’ampleur de l’emprise mafieuse est bien réelle" souligne dans son premier communiqué le collectif.



l ’annonce d’une session extraordinaire de l’Assemblée de Corse, exclusivement consacrée à ce fléau et, d’autre part que la totalité des groupes politiques parlent, désormais, de Mafia. Nommer les maux c’est se donner la possibilité d’envisager les remèdes. Enfin, notre conférence de presse a eu de bonnes retombées médiatiques, y compris dans la presse parisienne et des radios et chaînes nationales, ce qui s’avère aussi positif. Le silence commence à être brisé. Le chemin est toutefois long. La démarche s’appuie, cependant, sur des citoyens de toutes sensibilités et de multiples compétences. C’est sa force ! Nous allons donc contribuer en ce sens par une initiative d’ampleur sur le terrain. Des réunions citoyennes seront organisées à Bastia, Corti, Portivechju et Calvi pour faciliter l’expression et les propositions et endiguer ce fléau. Une dernière réunion aura lieu à Aiacciu, la veille de la session de l’Assemblée de Corse. Elle permettra une synthèse des propositions. Le Cullettivu souhaite que les Conseillers s’emparent de ces propositions de terrain. Nous souhaitons aussi pouvoir les exposer à l’occasion de cette session. Une réunion de travail aura lieu le dimanche 6 octobre à 14h30, à Corti. Elle regroupera, outre les membres fondateurs, les adhérents qui souhaitent s’investir dans des tâches administratives et organisationnelles. Tous seront les bienvenus. À l’issue de cette rencontre, une conférence de presse, à 17h, permettra d’informer, sur les dates et l’organisation de ces rencontres citoyennes, sur le fonctionnement du collectif. De nombreuses autres initiatives seront annoncées." "Ainsi, le Cullettivu note, d’une part’annonce d’une session extraordinaire de l’Assemblée de Corse, exclusivement consacrée à ce fléau et, d’autre part que la totalité des groupes politiques parlent, désormais, de Mafia. Nommer les maux c’est se donner la possibilité d’envisager les remèdes. SUR LE MEME SUJET Une voiture brûlée à Folelli, deux pelleteuses à Olmi-Cappella

Moto contre... sanglier : un blessé à Lumio

La météo du Lundi 30 Septembre 2019 en Corse

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie