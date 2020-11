Crowdfunding : 1 million d'euros en 3 ans pour la plateforme corse Move

Il y a trois ans, Marie et Emmanuel Maestracci se sont lancé le pari fou de créer une plateforme de crowdfunding corse. Aujourd'hui, ils ont déjà cumulé un million d'euros pour tous les projets menés depuis le lancement et comptabilisent 13 000 contributeurs pour 56 projets insulaires en cours ou réalisés. "Avec 170 000 foyers fiscaux présents sur l'île, il y en a ​8% qui ont déjà été donateurs chez nous", s'étonne Marie Maestracci.



Certaines collectes ont marqué l'histoire de la jeune entreprise. C'est le cas par exemple de la première campagne de la plateforme, celle pour sauver le Sporting Club de Bastia qui avait rapporté 275 000€. " Les supporters se sont mobilisés pour venir en aide au club, si bien qu'à un moment la collecte a battu des records européens. C'est un souvenir merveilleux de l'entreprise", se remémore la fondatrice de Move. Par la suite, la plateforme s'est engagée au près d'associations insulaires comme Inseme pour laquelle elle a mobilisé 85 000€ pour financer l’achat d’un appartement près de l’hôpital de La Timone afin d’héberger les parents d’enfants malades.



Durant la période de la Covid-19, c'est sur Move que se sont créées des initiatives comme Corsica Sulidaria, un fonds de dotation créé par la Collectivité de Corse, pour apporter un soutien au monde médical, à travers notamment l’achat de matériels pour lutter contre l'épidémie qui a rassemblé 110 000€.



Un acteur du financement insulaire



Sur les 13 000 contributeurs, 90% proviennent de Corse. Un pourcentage important qui montre le réel investissement des habitants de l'île dans leur économie locale. Au fil des années, Move s'est réellement imposée comme un maillon du financement en Corse. Elle permet aujourd'hui des prêts aux entreprises et certaines fois, des investissements au capital. "Notre proximité a permis de conseiller et de mobiliser efficacement toutes les énergies, en toute sécurité pour porteurs de projets et donateurs, au profit du développement de la Corse.", explique Marie Maestracci. Si bien qu'aujourd'hui, la plateforme entend soutenir les entreprises insulaires en partenariat avec la CCI, l'Adec et la Collectivité de Corse.