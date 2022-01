Cross-country : petite reprise à Porto-Vecchio

Des retrouvailles quand même timide, si l'on se réfère au nombre de participants et de clubs concernés par ce rendez-vous sur le tout nouveau parcours porto-vecchiais situé à l'entrée nord de la Cité du Sel.

Une fréquentation loin d'être optimale, mais néanmoins on a pu assister à de belles courses notamment chez les seniors masculins et féminines avec les victoires respectives de l'Ajaccien Axel Mondain, ultra-dominateur, et de la locale de l'épreuve Marjorie Thomas (ARCO).





Au niveau des clubs participants on notait les présences du CAB, de l'ASPVA, du CAP, de La Suarellaise, de l'ARCO et du GFCA. La prochaine échéance est fixée au dimanche 6 février avec les championnats de Corse qui auront lieu à Ajaccio.





Voici les podiums du cross de l'ASPVA