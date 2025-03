Cross Duathlon de Portivechju : Thibault Gire (CTCA) et Céleste Boustatin (CXT) un cran au-dessus

Les triathlètes insulaires s'étaient donnés rendez-vous aujourd'hui sur le site du Pruneddu où le Sud Corse Triathlon organisait la 4e version du Cross Duathlon disputé sur un parcours exigeant et technique. Les plus jeunes des licenciés ont donné le coup d'envoi de cette journée disputée sous un soleil enfin de saison. Une entame de journée où le CTCA s'est montré à son avantage en remportant la grande majorité des catégories. On notera, ainsi, la victoire de la Calvaise Ena Roussigne et de l'Ajaccien Martin Rosart, respectivement, chez les poussines et les poussins. Le Calvi X Tri était de nouveau à l'honneur avec le succès de Swann Degousee dans les rangs des pupilles masculins alors que dans cette même catégorie, mais chez les filles Maude Rosart (CTCA) était récompensée. Le CTCA était l'auteur d'un sans-faute dans les catégories suivantes avec les victoires de Tom Brunetti (benjamins) Rose Genebrier (benjamines) ainsi que Léa Lambert et Timeo Dammy du côté des minimes.