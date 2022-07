Croisières à Ajaccio : Femu a Corsica participe à la mobilisation de ce mercredi

Pour le parti de Gilles Simeoni la problématique des navires de croisière qui affluent toujours plus nombreux dans nos ports est complexe et "il faut concilier et trouver l'équilibre entre la préservation de l'environnement d'une part et les enjeux économiques liés au tourisme d'autre part."



Pour Femu "derrière ces géants des mers, de croisière ou de commerce, se cache un lourd

bilan environnemental : pollution de l'air, rejets toxiques dans l'eau, tonnes de déchets.

Tous ces éléments contribuent au changement climatique dont nous devons nous préoccuper sérieusement au vu de l'urgence de la situation. Ces rejets toxiques polluent aussi bien l'air que l'eau et font augmenter localement les risques de maladies respiratoires. Nous devons aller vers des solutions propres pérennes rapidement."



Le parti pense que plusieurs propositions doivent être étudiées "Tout d'abord une étude sur la qualité de l'air. Ces changements ont un impact sur la qualité de vie des corses, et en particulier ceux qui résident dans des villes portuaires, qui sont confrontés à une évolution de leur cadre de vie."



Ensuite, la notion d'acceptation du développement touristique par les résidents doit être considérée comme un facteur clé. "La perception et l'attitude des résidents doivent être considérés en priorité lors de la planification des stratégies de développement touristique par les différents acteurs publics et privés."



Enfin, Femu souhaite "aller vers des navires plus propres. Dès 2025, l'usage de carburant léger (0,1%) sera peut-être rendu obligatoire pour les navires. Mais cela ne peut suffire, nous devons accélérer le changement de réglementation et aller au plus vite vers l'interdiction, pour les bateaux qui utilisent du carburant « lourd », d'accoster dans nos ports."