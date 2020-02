Crise des déchets de Saint Antoine : le collectif reçu à la préfecture de Corse

La situation sur le site de Saint-Antoine ou plus de 9 000 tonnes de déchets ont, déjà, été stockés ne s’améliore pas. Le collectif a été reçu à la préfecture en présence de représentants de l’ARS. Cette rencontre avait pour but de trouver une solution d’urgence, afin de débloquer au plus vite la situation.Le collectif; qui ne cesse depuis des mois d’alerter sur les risques sanitaires que peut engendrer cette situation, avait appelé la population à un rassemblement devant la préfecture.Alain Novello, membre du collectif regrette que très peu de personnes ait répondu à cet appel : « apparemment les gens ne se sentent pas concernées » avant de rajouter : « nous avons été entendu par le préfet qui parle de risque sanitaire. Il va visiter le site rapidement et prendre ses responsabilités en réunissant l’ensemble des acteurs concernés »Le collectif appelle un maximum de personnee à se joindre à cette démarche à travers une pétition lancée sur Internet.