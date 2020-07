Crash du "Pélican 22 " à Calasima : c'était il y a 50 ans

Ce drame a été le premier du genre survenu dans l’île, il y en aura d’autres hélas. Ce jour-là, Roger Faugeron pilote du Canadair CL 215 N°22 et son copilote Roger Faugeron décollent d’Ajaccio afin de combattre un violent incendie qui progresse dans la forêt communale d’Albertacce. Un jeune sapeur-pompier de Corse-du-Sud, François Mosali, embarque avec eux, un vieux rêve d’enfant qui va malheureusement se transformer en cauchemar. En effet, l’équipage pourtant aguerri du « Pélican 22 », deux anciens de l’aéronavale, jouent d’audace afin de contenir la progression des flammes qui menacent le superbe massif forestier. Lors d’un passage à basse altitude par un vent cisaillant et une fumée épaisse, l’avion touche la cime des arbres, se retourne et termine sa mortelle vrille dans un ravin, ne laissant aucune chance de survie aux infortunés pompiers du ciel et au jeune François Mosali.



C’est pour honorer leur mémoire qu’une cérémonie s’est tenue ce matin à Calasima, en présence de nombreuses autorités civiles, militaires et religieuses (1). La lecture des faits par le Lt-Colonel Jean-Noël Rigot, chef du secteur opérationnel Sud/Ouest du SIS 2B, ouvrait la voie à une série de remises de gerbe et à l’observation d’une minute de silence. Celle-ci a été suivie par la bénédiction de la stèle commémorative par l’Abbé Christophe Boccheciampe, aumônier du SIS 2A. Parallèlement dans les centres de secours de l’île, à l’appel des unions des personnels des services d’incendie et de secours du 2B et 2A, une minute de silence était également observée. Point d’orgue de cette cérémonie, l’émouvant passage de deux « Pélicans » de la nouvelle génération détachés en Corse, tout un symbole qui n’est pas passé inaperçu, plus particulièrement pour les proches du regretté François Mosali présents aux côtés des autorités.



Par ailleurs, cette cérémonie a été l’occasion pour les élus et cadres présents de faire connaissance avec le Lieutenant-Colonel Manuel Kremer, nouveau commandant de l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) N°5 de Corte dont c’était la première sortie officielle depuis sa nomination à la tête des « Vulcains ». A l’issue de la phase protocolaire, tout un chacun était convié à lever le verre de l’amitié à l’invitation de l’amicale des sapeurs-pompiers du Niolu, organisatrice de l’évènement avec le SIS 2B et l’UDPSIS 2B, dont le président, le Commandant Thierry Nutti avait fait le déplacement.



Un hommage auquel se sont associés Frédéric Lavigne, Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse représentant le Préfet de Haute-Corse, Lieutenant-Colonel Meschini, chef du groupement opérations du SIS 2B, représentant le président et le directeur du SIS 2B, le Cne Jean-Christophe Bourdin, chef du Cis Ghisonaccia et du bassin opérationnel de la Plaine Orientale, Capitaine Auguste Griscelli, chef du Cis Corte, Charles Luciani, chef du Cpi Niolu, Pierre Poli, président du SIS 2A, Paul Miniconi, 1er vice-président du SIS 2A, Colonel Bruno Mestracci, directeur du SIS 2A, François Sargentini, président de la communauté des communes Pasquale Paoli, Pierre-François Albertini, maire d’Albertacce, Jean-Baptiste Castellani, maire de Calacuccia, et bien d’autres