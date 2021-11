Covid : les contrôles du pass sanitaire renforcés en Haute-Corse

L’heure des nouvelles restrictions n’a pas encore sonné en Haute-Corse mais "le retour du port du masque sur la voie publique pourrait être remis en place d'ici quelques jours" a indiqué le préfet François Ravier ce vendredi 19 novembre à l'occasion d'une opération de contrôle de pass sanitaires à Bastia. Le département est en effet particulièrement touché par la cinquième vague qui submerge l’Europe depuis la mi-octobre et avec des taux d’incidence dépassant les 230 cas pour 100 000 habitants et plus de 50 nouveaux cas par jour les voyants sont au rouge en Haute-Corse où "des mesures sanitaires renforcées pourraient être mises en place la semaine prochaine." explique le représentant de l'Etat.





Des contrôles renforcés pour préserver les fêtes de fin d'année

Pour le moment pour faire face à cette nouvelle vague, les contrôles du pass sanitaire sont renforcés dans tous les lieux publics du département à commencer par les bars et restaurants, comme ce vendredi à Bastia et Corte où de nombreux policiers et gendarmes ont été déployés dans plusieurs établissements pour contrôler clients et gérants : "Les contrôles de ce soir portent un message" explique François Ravier qui a participé à l'opération bastiaise, "on a une vraie dégradation de la situation sanitaire en Haute-Corse. On connait le système, les hôpitaux vont commencer à saturer et pour éviter cela il faut renforcer les contrôles et les mesures. D'ici mardi je serais amené, avec les élus et l'ARS, à prendre des nouvelles restrictions comme l'extension de l'obligation du pass sanitaire, cumuler pass sanitaire et masque...". La propagation du virus sur l'ile connait en effet une accélération exponentielle ces derniers jours et "prendre maintenant ces mesures, détaille le préfet, signifie faire un effort collectif pour faire redescendre le taux d'incidence et préserver les fêtes de fin d'année pour que les gens puissent passer un Noël serein en famille."



4 mises en demeure en une semaine

Si à partir de ce vendredi les contrôles seront renforcés "ce type d'opération s'effectue au quotidien, de jour comme de nuit, depuis la mise en place du pass sanitaire", explique François Ravier. "Chaque jour les forces de l'ordre réalisent 7-8 contrôles en zone police et largement plus du double en zone gendarmerie et globalement les gens respectent les règles". Cependant seulement cette semaine 4 établissements de Bastia et Corte ont été sanctionnés par des mises en demeure pour non respect de la réglementation.



Quant aux clients, ils comprennent l'importance des contrôles : "on a l'habitude de montrer le pass pour pouvoir s'asseoir ", indique Marina qui avec ses amies sort régulièrement, "c'est normal qu'ils nous contrôlent", affirme la jeune femme qui assure que "montrer son pass est entré dans les moeurs".

Tant mieux car face à une situation sanitaire complexe, l'arrêt de ces opérations de contrôle n'est pas à l'ordre du jour.