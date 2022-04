Covid : le centre de vaccination de Porto-Vecchio change d'adresse

Son ouverture a eu lieu en tout début d'après-midi de ce samedi 9 avril en présence de la deuxième adjointe Emmanuelle Giraschi en charge de la santé et du social au sein l'équipe municipale. Très impliquée depuis le début de la pandémie, elle est revenue sur ce changement de lieu: "La raison première c'est qu'aujourd'hui les

modalités ont été assouplies et la vie reprend et par conséquent le stade Claude Papi doit reprendre sa destination originelle On rend le stade que nous avons occupé depuis deux ans pour être aujourd'hui dans un endroit un peu plus petit, mais qui correspond à la demande actuelle de façon à ce que les sportifs puissent aussi revenir dans un lieu qui leur est destiné".

Un centre qui pourrait bien être appelé à durer: "Aujourd'hui nous essayons de pérenniser le travail qui a été fourni sur le centre en termes de coordination territoriale et nous serons, peut-être, appelés à répondre à plusieurs orientations comme de la polyvaccination ou d'autres actions encore. La réflexion est en cours". Au regard de la fréquentation de cet après-midi, il semble, déjà, acquis que les Porto-Vecchiais et les habitants de l'extrême sud ont pris leurs marques