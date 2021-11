Covid : la Haute-Corse bascule dans le rouge

La situation sanitaire liée au Covid-19 s’est encore dégradée dans le département, selon les données de CovidTracker qui indique ce vendredi 12 novembre que le taux d'incidence en Haute-Corse est de 161 cas pour 100 000 habitants avec une moyenne de 42 nouveaux cas par jour. Cela "ressemble clairement au début d'une cinquième vague", a admis mercredi dernier le ministre de la Santé Olivier Véran sur le plateau du journal télévisé de TF1 et en effet les derniers chiffre officiels fontétat d'une accélération de la circulation du SARS-CoV-2 sur l'ile avec une forte progression du taux d’incidence surtout en Haute-Corse qui est le deuxième département de France le plus touchée après la Lozère qui affiche un taux d'incidence de 177.La Corse-du-Sud, toujours en orange, affiche un taux de circulation du virus de 130 cas pour 100 000 habitants et une moyenne quotidienne de 32 nouveaux cas par jour.En France métropolitaine, le taux d'incidence moyen s'établit à 131.Au niveau régional, le taux d’incidence ainsi que le taux de positivité augmentent dans toutes les classes d’âge sauf chez les 65 ans et plus où il diminue. Cette augmentation est plus importante chez les 15-19 et chez les 20-39 ans, qui présentent les taux les plus élevés (250 et 173 cas pour 100 000 habitants, respectivement).Les hospitalisations conventionnelles pour COVID-19 augmentent lentement en Corse-du-Sud (17 ce vendredi contre 10 hospitalisations le 7 novembre) et baissent légèrement en Haute-Corse (15 hospitalisations ce matin contre 18 le 7 novembre et le 31 octobre). Ce 12 novembre 7 personnes étaient hospitalisées en réanimation ou soins intensifs/continus, comme la semaine dernière.Au 7 novembre, 250 641 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin en Corse, soit 72,7% de la population totale. De plus, 244 616 personnes ont bénéficié d’un schéma complet vaccinal (71,0 %). À cette même date, 25 455 personnes avaient reçu une dose de rappel (18,5 % des personnes entre 65 et 74 ans et 35,0 % des personnes de 75 ans et plus).