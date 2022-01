Covid : l'Italie renforce les restrictions contre les non-vaccinés

Le super green pass (ou pass sanitaire renforcé) entre en vigueur ce lundi 10 janvier en Italie où, pour faire face à la hausse de contaminations au Covid-19, le gouvernement a décidé d’instaurer l’obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans qui travaillent, aussi bien dans le public que dans le privé.

Le décret prévoit aussi qu'à partir ce d'aujourd'hui les non vaccinées ne puissent plus manger au restaurant ni prendre l'avion pour voyager à l'intérieur du pays. Jusqu'au 31 mars, il sera donc nécessaire d'être muni d'un pass vaccinal prouvant que l'on a été vacciné ou que l'on s'est rétabli récemment, un test négatif ne suffisant plus, pour pouvoir utiliser restaurants, hôtels et salles de sport, ainsi que les bus, trains, avions et navires.

Les masques FFP2 sont désormais obligatoires dans les théâtres, cinémas, stades de sport et tous les transports publics.



Les écoles ont ouvert ce matin après es fêtes de Noël, malgré les appels des directeurs d'école ou du syndicat des médecins à retarder le retour en classe d'au moins 15 jours supplémentaires. Le virologue Massimo Galli, de l'hôpital Sacco de Milan, a jugé l'ouverture des écoles "imprudente et injustifiée", tandis que l'expert en santé publique Walter Ricciardi a qualifié la situation d'"explosive". D'ailleurs plus de 1000 communes ont décidé de laisser les écoles fermées sur leur territoire, selon des médias.

L'Italie a été le premier pays européen à être touché par le coronavirus au début de l'année 2020 et compte l'un des bilans les plus lourds, avec près de 140 000 décès.

Plus de 86% des plus de 12 ans ont été vaccinés et quelque 15% des enfants de cinq à onze ans ont reçu leur premier vaccin.