Covid en Corse : 3 décès et 4 580 nouveaux cas en une semaine

Comme chaque été, à la même période, le Covid revient en force. Les chiffres publiés par l'agence régionale de Corse ce mercredi 13 juillet indiquent que le nombre de contaminations augmente par rapport à la semaine dernière. L'ARS, relève une moyenne quotidienne de 654 cas soit 4 580 nouveaux positifs entre le lundi 4 et le dimanche 10 juillet.



L'ile affiche un taux d’incidence de 1 311 cas pour 100 000 habitants, soit une hausse de 14 % par rapport à la semaine précédente. "la circulation virale continue d’augmenter même si de manière moins importante que la semaine précédente. La file active des hospitalisations conventionnelles est essentiellement stable, comme celle en réanimation" détaille l'agence l'ARS dans son communiqué.



Hospitalisations conventionnelles en hausse

Le nombre de nouvelles admissions en hospitalisation est en augmentation mais celui en

réanimation reste stable par rapport à la semaine dernière. L'ARS a recensé 51 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 6 en réanimation contre 46 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente.



Trois nouveaux décès sont à déplorer au cours de la semaine.



Au13 juillet 76 patients sont hospitalisés avec une moyenne d’âge de 73,9 ans à Ajaccio et Bastia. Quatre personnes sont en réanimation.



Vaccination

Au 10 juillet 2022, en Corse, 67,5 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une première dose de rappel.