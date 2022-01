Covid : Sarrola-Carcopino inaugure le 1er centre de vaccination ouvert 24h/24 de France

Face à la sixième vague de l'épidémie de Covid et alors que le variant Omicron, particulièrement contagieux se répand de façon exponentielle, la préfecture de Corse-du-Sud et l’ARS de Corse ont autorisé l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination sur la commune de Sarrola-Carcopino.Coordonné par les docteurs Michel Mozziconacci et Antoine Ottavi, ce nouveau centre est une première en France car il proposera la vaccination 24h/24.La commune de Sarrola-Carcopino, dynamique et ayant à cœur de s’adapter à son public, a sollicité l’Agence Régionale de Santé pour l’ouverture d’un centre de vaccination. Le but étant d’accélérer la campagne de rappel vaccinal, et de rattraper le retard de la Corse en terme de vaccination.Grâce à ce dispositif, et à la coordination de chacun, pas moins de 1 000 vaccinations par semaine sont attendues.Conscients que les horaires habituels pour faire un vaccin peuvent être contraignants pour certains (commerçants, restaurateurs…) Alexandre Sarrola, le maire de la commune, son équipe, et les professionnels de SOS Médecins ont décidé de s’adapter.Selon le maire, il est important que la population sache que les institutions sont là pour elle. Pour répondre aux besoins et aux questions. Il est primordial pour les personnes de terrain que sont les élus, les médecins, le personnel communal, les professionnels de santé … d’être coordonnés dans cette démarche.« Il faut donner confiance à la population. Faire savoir que toute une équipe est là pour le plus grand nombre. En plus, nous bénéficions d’une bonne accessibilité, il est aisé de se garer et d’éviter les embouteillages » précise le Maire.Une première matinée qui s’est déroulée de manière fluide et organisée. Chacun se montrant prêt pour la mise en place de ce nouveau centre, et conscient de l’importance de son rôle.La commune de Sarrola-Carcopino met à disposition du personnel administratif, assurant notamment le secrétariat, SOS Médecins met à disposition, gratuitement, ses locaux, l’ARS coordonne, fournit les doses…Des partenaires qui se veulent confiants, indiquant que la mise en place des nouveaux horaires semble déjà intéresser :« Nous avons déjà des prises de rendez-vous jusqu’à 22 heures ! » indique Audrey, une des secrétaires mise à disposition par la commune.Quelques volontaires étaient déjà présents pour cette matinée de lancement. Certains pour une première dose, d’autres pour une mise à jour avant l’entrée en vigueur du pass vaccinal ce 15 janvier.« Cette mesure imminente joue beaucoup sur le fait que certains décident de se faire vacciner ! » précise un des professionnels de santé.Pour mémoire, le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus dès trois mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.La vaccination dans le centre est aussi ouverte aux primo-vaccinés à partir de 12 ans.A noter que la vaccination pédiatrique des 5-11 ans n’est pas proposée dans ce centre.Les équipes du centre vous accueillent avec ou sans rendez-vous les lundi, mercredi et samedi 24h/24 dans les locaux de SOS Médecins à Baléone (centre commercial Effrico)Les consultations habituelles de SOS Médecins sont assurées dans les locaux de Noël-Franchini.N° du secrétariat : 04 95 25 24 97 ou www.doctolib.fr