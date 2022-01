Covid-19, ventes privées, internet : les soldes d'hiver débutent ce mercredi en Corse, avec de nombreuses incertitudes

L'incertitude

Après une période de fêtes impactée par Omicron et les ventes en ligne, les petits commerces appréhendent cette période pourtant indispensable pour écouler les stocks. "Avec les ventes privées, les nombreuses promotions exceptionnelles qui se suivent sur les nombreux sites, les soldes d'hiver risquent de connaître une vitesse de croisière plutôt moyenne" indiquent les vendeurs su magasin d'articles de sport de Babeth. "Les soldes vont commencer mercredi, mais elles font suite à de nombreuses pré-soldes".

Pour la parfumerie, "le net n'est fait pour arranger la situation des petits magasins. Même si c'est une période plutôt calme en général, on va essayer de faire quelque chose, mettre des produits en solde, pour travailler" précise Maguy.

Contrairement à l’année dernière, ce janvier les soldes ne seront pas reportés et ils commenceront partout en France mercredi 12 janvier pour durer jusqu’au 8 février. Pourtant le moral n'est pas toujours au rendez-vous chez les commerçants balanins qui craignent que la reprise épidémique puisse plomber la consommation."Malgré un début mois de décembre long à démarrer à Lisula comme à Calvi, et Compte tenu de la situation actuelle nous sommes globalement satisfaits de cette fin d’année" précise Anthony Guidicelli de Di Quelli Concept Store de Lisula.Du côté des vêtements pour enfants, Céline Pellegrini, Stylo Habille de Calvi, dresse le même constat "C'était mortibus ! Situation assez compliqué. Mais heureusement, quelques jours avant Noël on a un peu travaillé".Un manque de fréquentation, d'enthousiasme mais également un manque d'approvisionnement des professionnels qui n'aide pas. "Pas d'euphorie de Noël et moins de dépenses, c'est ce qui est généralement ressorti des boutique de textiles. Je pense que c'est dû au contexte sanitaire actuel. En plus de ça, nous avons beaucoup de mal à être livrés dans nos commandes. Nous n'avons malheureusement pas tous les articles désirés . Et cela n'aide pas ! " rapporte Babeth Graziani, du magasin Leader Sport à Lisula.Du côté des parfumeries et des instituts de beauté, même constat. Malgré des produits qui attirent, c'est le manque d'engouement qui s'est là aussi manifesté. "Moins d'ambiance que l'an dernier. Humeur morose en cette période sanitaire particulière. Cas contacts sur cas contacts, peur des contaminations... Mais malgré tout, les chiffres sont corrects" continue Maguy Brandaloni, Passion Beauté de Calvi.Et même si les plus jeunes grandissent à vue d'œil, du côté des vêtements pour enfants, ces soldes sont également appréhendées. "Je fais des vêtements pour enfants, donc même si on obligés de changer de taille tout le temps, on sent le manque d'envie et avec les ventes internet...on est assez perplexe ".Les soldes d’hiver sont une bonne occasion de faire plaisir aux locaux, rappelle Anthony, diquelli.fr, "c'est notre cœur de cible, ils peuvent faire de bonnes affaires et nous écoulons une partie de notre stock". Aujourd'hui, tout acheter sur internet est rentré dans les mœurs, en période de solde mais aussi tout au long de l'année, et faire machine arrière semble plutôt impossible. "Comme nous n’avons aucun moyen de nous battre contre le Web, je pense plutôt qu’il faut s’en servir pour développer nos petits commerces".Sites internet, page sur les réseaux sociaux, programmes de fidélité qui permettent d’obtenir réductions et bons d’achats, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour continuer et survivre aux grandes enseignes et ainsi pérenniser le petits commerces locaux.