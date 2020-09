Covid-19 : une classe de maternelle et de CE2 fermées à Borgo, deux à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

De fait, les directions de la grande section de maternelle et de la classe de l'école primaire Dominique-Antoniotti ont organisé le retour à domicile de tous les élèves des classes concernées en demandant qu'ils soient testés.

Leur retour à l'école n'interviendra qu'une fois que le résultat de ce test, sous réserve qu'il soit négatif, sera connu, et que les élèves concernés auront observé une période d'isolement de 14 jours.



"Un enseignement à distance a été mis en place pour eux dès le jeudi 10 septembre et le strict respect du protocole sanitaire a écarté tout autre risque de contagion chez les autres enfants et adultes de l'école" soulignent les directions de la grande section de maternelle et de la classe de CE2 dans une note envoyée à l'ensemble des parents d'élèves.





A noter aussi que deux classes de CMI de l'école bi-lingue de Porto-Vecchio sont dans le même cas.