Covid-19 : un premier centre de vaccination réservé aux enfants ouvre à Bastia

Dans le centre de vaccination installé à la maison des services publics, rue François-Vittori, à Bastia, tout est organisé pour accueillir les 10 premiers enfants, qui ont pris rendez-vous pour le jour d'ouverture, le 26 janvier prochain.Ces petits Bastiais restent cependant des exceptions.En Corse, selon les données publiée ce 19 janvier sur Santé Publique France, seulement le 0,1 % des 5-9 ans et 0,9 % des 10-11 ans ont reçu leur première dose. Ouverte depuis le 22 décembre, la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 contre le Covid-19, peine à décoller sur l'ile où pour le moment pas plus de 81 enfants (48 en Corse-du-Sud et 33 en Haute-Corse) ont franchi le pas.Malgré un succès tout relatif, les autorités se montrent confiantes "la vaccination reste l'arme la plus efficace contre le virus, insiste le préfet de Haute-Corse, François Ravier, présent à l'inauguration officielle du centre aux côtés de la directrice de l'ARS de Corse, Marie-Hélene Lecenne et du directeur de la CPAM de la Haute-Corse qui ont autorisé l'ouverture de cet espace pédiatrique, le seul en Corse, au centre d'examens de santé de la CPAM. "Il est beaucoup trop tôt pour relâcher la garde, poursuit le représentant de l'Etat, si on a l'impression d'une stabilisation des indicateurs épidemiques à cause peut être d'une sous estimation du nombre de cas liée à un nombre très élevé d'auto-test et un taux de dépistage en laboratoire et pharmacie qui qui a baissé, le taux de positivité reste très élevé sur l'ile et la vaccination ainsi que les gestes barrière restent les deux armes essentielles pour contenir et faire reculer le virus."Le produit Pfizer pédiatrique "protège individuellement des formes graves", assure la directrice de l'ARS de Corse "85 enfants - vulnérables - se trouvent actuellement en réanimation pour une infection Covid-19 en France. On n'avait jamais connu cette situation et par l'effet volume, Omicron va toucher des enfants qui pourraient éventuellement présenter des vulnérabilités et du coup ne pas les vacciner c'est le mettre en risque d'hospitalisation et de soins critiques." précise Marie-Hélène Lecenne. Autant d'arguments qui doivent permettre d'améliorer la couverture de cette tranche d'âge, pour qui la vaccination n'est ni obligatoire, ni soumise au pass sanitaire ou vaccinal.Après quelques semaines où la vaccination était prioritaire pour les enfants à risque, aujourd'hui en Corse les centres aptes à la pratique sont de plus en plus nombreux : l'ile en compte actuellement 12. "Si plusieurs centres centres de vaccination sont équipés d'une ligne pédiatrique, celui de Bastia est le seul exclusivement pédiatrique", indique le docteur Jean-Baptiste Rovere, coordonnateur médical de ce centre destiné aux enfants de 5-11 ans qui fonctionnera avec la contribution du personnel soignant de l’échelon local du Service Médical de Bastia.