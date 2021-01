Covid-19 : un décès supplémentaire et 51 nouveaux cas positifs ce jeudi en Corse

Selon le dernier bulletin publié lundi par l'ARS de Corse, le taux de positivité sur 7 jours glissants est stable à 2,2%.

L'agence régionale de la Santé fait état de 51 nouveaux tests positifs au RT-PCR et TRA (15 en Corse-du-Sud et 36 en Haute-Corse) et ce même jour 41 personnes sont hospitalisées. Si à Ajaccio plus aucun patient n'est en réanimation, à Bastia 7 personnes sont toujours dans cette situation ou en soins intensifs .



Malheureusement le bilan épidémiologique fait état d'un décès de plus par rapport à la veille, la nouvelle victime de la Covid est une femme de 70 ans. Le nombre de morts depuis le début de l'épidémie est de 147.