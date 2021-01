Covid-19 : un décès, 46 hospitalisations et un nouveau cluster en Corse

44 nouveaux cas positifs aux tests RT-PCR et TRA ont encore été enregistrés ce dimanche sur l'île où le taux positivité était de 2,2% (2;9% en Haute-Corse et 1,5% en Corse-du-Sud).

L'épidémie nous l'avons dit, a fait une victime supplémentaire : il s'agit d'une femme de 63 ans décédée en Haute-Corse.

Depuis le début de l'épidémie on déplore 149 décès en Corse : 125 en milieu hospitalier et 24 en Ehpad.

L'ARS signale encore dans son point quotidien de suivi de l'épidémie en Corse qu'un nouveau cluster a été constaté dans un établissement médico-social.