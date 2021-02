Covid-19 : trois décès supplémentaires en Haute-Corse

En Corse ce samedi 13 février, il y a 59 personnes hospitalisées (-1 par rapport à la veille) dont 9 en réanimation (contre 11 ce vendredi).



L'ile déplore ce soir 3 décès supplémentaires portant le total de victimes à 162 depuis le début de l'épidémie (81 en Corse-du-Sud et 57 en Haute-Corse).

Les trois nouvelles victimes du Covid-19, décédées en Haute-Corse, sont trois hommes de 78, 82 et 91 ans.



Ce samedi on enregistre 53 nouveaux cas positifs : 12 en Corse-du-Sud et 41 en Haute-Corse avec un taux de positivité régional calculé sur les 7 jours glissants de 2,4% mais il grimpe à 3,2% en Haute-Corse.



Vaccinations

15 461 personnes ont été vaccinées depuis le 6 janvier en Corse, 3 568 ont reçu les deux doses du vaccin.