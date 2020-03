Covid-19 : six décès de plus en Corse et 250 cas positifs

Ça va mal et ça dure.

Le nombre de victimes du Covid-19 augmente tous les jours en Corse.

Le funeste, bilan de la journée de ce jeudi 26 Mars fait état en effet de 21 victimes sur l'île, 19 en Corse-du-Sud- et 2 en Haute-Corse.



Depuis le début de l’épidémie, et jusqu'à ce 26 mars, 250 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Corse.

53 cas sont localisés en Haute-Corse (il y en a trois de plus par rapport à mercredi) et 197 cas en Corse-du Sud où le nombre de patients infectés a augmenté :14 de plus depuis mercredi.





Le nombre d’hospitalisations Covid-19 est de 7 patients à Bastia où il n'y pas de malade en réanimation et de 41 à l’hôpital d’Ajaccio qui compte 9 patients en réanimation)



A noter qu'aucun décès Covid n’a été enregistré à ce jour dans les Ehpad de Corse.



----

Pour rappel, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important. Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.