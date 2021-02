Covid-19 : près de 400 étudiants de retour en cours à l'Université de Corse

Ce lundi 8 février, professeurs et étudiants étaient ravis de pouvoir se retrouver sur les bancs de l'Université de Corse. L'établissement universitaire, conformément à la règlementation gouvernementale a le droit d'accueillir un cinquième de ses effectifs. A Corte, cela représente 1000 élèves, à nouveau autorisés à se rendre, sur la base du volontariat, sur place pour suivre les cours.



Après une rentrée marquée par un second confinement et les cours en distanciel, un certain "ras le bol" s'était installé. C'est d'ailleurs ce qui a poussé environ 400 étudiants à se rendre à nouveau à la Fac ce lundi. "Il n'y a pas vraiment de filières où les jeunes viennent plus, c'était vraiment un besoin général et un grand contentement.", assure Éric Leoni, vice-président de la formation et de la vie universitaire. Le retour à l'université a aussi permis au dispositif de tuteurs étudiants de pouvoir reprendre.





Réouverture des restaurants universitaires

Du point de vue sanitaire, l'Université de Corse avait déjà une grande maitrise des gestes barrières. Mais la nouveauté de ce 8 février est surtout la possibilité de se restaurer au Crous du campus Grimaldi. En effet, depuis la mi-janvier les repas se prenaient à emporter. "On se rendait compte que les étudiants mangeaient à plusieurs dans les voitures, dans les couloirs, finalement cela favorisait la propagation du virus", explique Eric Leoni.

Le Crous a donc mis en place des repas à emporter avec possibilité de les consommer sur place en respectant une jauge limité.



De la même façon, l'université a mis dans chaque campus une à deux salle à disposition des étudiants pour déjeuner.